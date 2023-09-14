Lefkoşa Şehir Kulübü Kupası'nda heyecan sürüyor

KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Lefkoşa Şehir Kulübü Kupası 2023 zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile Lefkoşa Şehir Kulübü tesislerinde devam ediyor. LŞK CUP 2023’de kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde oluştu;

12 Yaş Kızlar- Final:

Vera Gazi - Enra Çakartaş 0/6 0/1 R.T.(Vera Gazi)

12 Yaş Erkekler- Final:

Baran Başaran – Deniz Hüseyin Önen 7/6 6/1

14 Yaş Kızlar-1.Raund

Hatice Kırçay - Sevinç Oğan 0/6 1/6

Enra Çakartaş - Ivana Sılıch 6/1 6/0

14 Yaş Erkekler-1.Raund

Asım Aras Astan - Eren Yılmaz 6/0 7/5

Kıvanç Öztuğ - Baran Başaran 2/6 5/7

16 Yaş Kızlar- Final:

Kayra Yüceer - Sahil Ece Yerebakan 6/4 6/1

16 Yaş Erkekler- Final:

Toprak Berkol - Akay Ali Sağkanat 6/0 6/1

13+ Tek Kadınlar-Round Robin

Kayra Yüceer - Sahil Ece Yerebakan 6/1 6/4

Ekin Karasu – Özgül Şah 6/4 5/7 6/1

13+ Tek Erkekler-1.Raund

Chıdı Isaac Orjınze - Aaron Flamson 0/6 0/6

Akay Ali Sağkanat - Doruk Tüzel 6/0 6/1

rjınze - Aaron Flamson 0/6 0/6 Akay Ali Sağkanat - Doruk Tüzel 6/0 6/1