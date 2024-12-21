Lefkoşa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde yarından itibaren asfalt çalışması yapılacak

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21/12/2024

Lefkoşa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde yarından itibaren asfalt çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, yarın sabahtan itibaren Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde asfalt çalışması yapılacağını duyurdu.

Sürücülerin, 25 Aralık’a kadar devam edecek çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

LTB’den verine bilgiye göre, Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi’nin birleşme alanında bulunan çemberden, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na çıkış noktasında bulunan trafik ışıklarına kadar gidiş istikametinde yapılacak çalışmaların soğuk hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde yapılacağı kaydedildi. 

Çalışmaların yarın sabah 08.00'de başlayıp gün boyu devam edeceği belirtilen açıklamada, 23-24 ve 25 Aralık’taki çalışmaların ise 08.00'de başlayıp 15.00'e kadar süreceği ve bu sürede yolun araç trafiğine kapalı olacağı ifade edildi. 

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