Lefkoşa Surları İçerisinde Açılan İmece Çocuk Merkezi’nin Tanıtımı Yapıldı

Ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bir bölge olan Lefkoşa Surları içerisinde açılan, ilkokul öğrencilerine yönelik hizmet verecek İmece Çocuk Merkezi”nin tanıtımı yapıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yürütülmekte olan “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” projesi çerçevesinde, Halk Sanatları Vakfı (HASDER) tarafından geliştirilen projeye, Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çağlar danışmanlık hizmeti verdi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından Merkezin tanıtımı için basın toplantısı düzenlendi.

HASDER’in kullanımında bulunan eski “Ayluga Kilisesi” binası, yaklaşık iki yıllık çalışma sonucunda İmece Çocuk Merkezi’ne dönüştürüldü. Merkezde, ilk etapta 3’üncü sınıf, daha sonra 4 ve 5’inci sınıflara giden çocuklara yönelik, kişisel gelişim eğitimleri, kurslar ve atölye çalışmaları düzenleniyor.

İmece Çocuk Merkezi’nde uygulanan program, ilkokulların akademik takvimine uygun olarak öğlen 13.00 - 16.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Tüm çocuklara öğle yemeği ve ara öğün veriliyor, ödevlerine yardım ediliyor, okul müfredatına uygun ders tekrarı yapılıyor, sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif gelişimlerine katkıda bulunacak aktiviteler yapmaları sağlanıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu yaptığı konuşmada, çocuklar, gençler, aileler ve toplumun geleceği adına bir projeyi daha hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Komisyon olarak, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı bir bölge olan Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklar, gençler ve ailelerin gelişimine “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” Projesi ile uzun süredir destek vermekte olduklarını anımsatan Karaokçu, HASDER tarafından hazırlanan, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Prof. Dr. Mehmet Çağlar’la yapılan görüşmeler ve toplantılar sonucunda bilimsel, ölçülebilir ve toplumsal fayda olarak çok güçlü hale getirilen “İMECE Çocuk Merkezi” ile bölgenin gelişmesine değerli ve uzun soluklu bir katkı sağlanacağına olan inancını dile getirdi.

Karaokçu, Halk Sanatları Vakfı Başkanı Kani Kanol, LAÜ Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Çağlar, Atatürk İlkokulu yönetimi, projeye destek veren gönüllü öğretmenler ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.



Halk Sanatları Vakfı (HASDER) Başkanı Kani Kanol, amacın sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölge olan Lefkoşa Surlariçi’ndeki çocuklara uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde dokunmak olduğuna işaret etti.

Kani Kanol, Atatürk İlkokulu Okul Yönetimi ile Merkezden hizmet alacak 10 kız, 10 erkek üçüncü sınıf 20 çocuğun belirlenmesinin ardından gönüllü öğretmen havuzu oluşturarak çalışmalara başladıklarını anlattı.

LAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çağlar, İmece Çocuk Merkezi Projesi’nde yer almanın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların içerisinde kendisini en fazla heyecanlandıran ve motive den bir çalışma olduğuna işaret etti.

Çağlar, Merkezden destek almaya başlayan 10 kız ve 10 erkek çocuğa 3 yıl boyunca eğitim ve psikolojik destek verileceğini ve gelişimlerinin bilimsel bir potada bütünsel olarak değerlendirileceğini söyledi. Çağlar, projenin devlet tarafından verilecek desteklerle farklı bölgelerde de hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Atatürk İlkokulu Müdür Vekili Abdullah Sultanoğlu ise, Projeyi “bölgede yetiştirilecek güzel bir ağaç” olarak değerlendirerek, Atatürk İlkokulu olarak projenin içinde yer almaktan duydukları mutluluğu da dile getirdi.

Gönüllü öğretmenler adına konuşan Esin Sevgin ise, Merkez’deki çocuklara atölye çalışmaları ile destek vermekte olduğunu söyledi ve “Çocuğa yapılan yatırım, topluma yapılan yatırımın en büyüğüdür” dedi.

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25/12/2020 15:04