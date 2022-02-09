Lefkoşa Surlariçi Bölgesine Su Verilemeyecek

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09/02/2022

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Lefkoşa Surlariçi Bölgesine Su Verilemeyecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yarın yapılacak su patlağı kazı çalışması tamamlanana kadar Surlariçi bölgesine su verilemeyeceğini duyurdu. Açıklamada çalışmanın gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği de belirtildi.

Belediye’den yapılan açıklamada, Kadınlar Pazarı Sokak ile İplik Pazarı Sokak’ın birleştiği noktada yapılacak su patlağı kazı çalışmasının yarın sabah 06.30’da başlayacağı belirtildi.

Çalışma nedeniyle Surlariçi bölgesine su verilemeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, çalışmanın gün içinde tamamlanıp, su akımının aynı gün içinde açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

09/02/2022 15:42
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TAGS: lefkoşa, su kesintisi
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