Lefkoşa Surlariçi’nde bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

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06/12/2024

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Lefkoşa Surlariçi’nde bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde yol bakım ve onarım çalışması kapsamında bazı sokaklar yarın araç trafiğine kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, belediyenin bölgede sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Müftü Raci Sokak, Mahmutpaşa Sokak ve Tanzimat Sokak'a araç giremeyecek.

Sabah saatlerinde başlayacak çalışmaların seyrine göre ilgili yollar araç trafiğine açılacak.

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TAGS: Lefkoşa Surlariçi’nde bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
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