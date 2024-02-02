Lefkoşa Surlariçi'nde ev yıkıldı!

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02/02/2024

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Lefkoşa Surlariçi'nde ev yıkıldı!

 

 

Lefkoşa'nın tarihi Surlariçi bölgesinde bulunan Fuzuli Sokak'ta, dün akşam saat 21.00 sularında bir evde çökme olayı yaşandı. Çökme sonucu evin enkazı yol içerisine saçıldı ve bölgede yaşayan aileler arasında büyük bir endişe ve korku meydana geldi. Olayın ardından, sokak trafiğe kapatıldı. Lefkoşa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ekipleri, bu sabah itibarıyla bölgede çalışmalarına başladı.

Bölge sakinleri, bu tür eski ve tarihi yapılarla ilgili olarak yetkililerden bir an önce önlem alınmasını talep ediyor.

 

02/02/2024 10:41
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TAGS: Lefkoşa, Surlariçi, ev, yıkıldı,
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