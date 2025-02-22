Lefkoşa Surlariçi’nde Şüpheli Yangın: ''Yine Yaktılar''

Lefkoşa Surlariçi’nde, Yediler Sokak’ta bulunan bir evin dış cephesinde yangın çıktı. Evde ikamet eden İclal Kanca, yangının saat 16.00 sıralarında başladığını ve kendi çabalarıyla alevlerin büyümesini engellediklerini söyledi.

Haber Kıbrıs'a konuşan Kanca olayın ardından bölge muhtarının da yangın mahalline geldiğini ve polise bilgi verildiğini belirtti.

İclal Kanca, 2023 yılının Haziran ayında da benzer bir olay yaşandığını belirterek, evlerinin kasıtlı olarak yakıldığından şüphelendiklerini ifade etti. Kanca, "2023’te yine yaktılar. Üç farklı yerden ateşe verilmişti. Yangın evin dışında başladı, ancak araştırılmadı ve bütün ev yandı. Suçlu bulunmadı. Şimdi yine yaktılar" diyerek tepkisini dile getirdi.