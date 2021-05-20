Lefkoşa Surlariçi’nde yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15.40 sıralarında, Lefkoşa’da Surlariçinde Şht Hüseyin Tünce Mehmet Salih Sokak üzerinde bulunan kullanılmayan ve içerisinde atık ev eşyalarının bulunduğu evde, muhtemelen çatı üzerinden geçen elektrik hatlarının birbirine teması sonucu atılan kıvılcımların neticesinde Yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu evin üst katında bulunan 3 odanın mertek, kamış ve kiremitleri yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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20/05/2021 20:52