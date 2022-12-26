Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyeleri Belli Oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Meclis Üyeleri belirlendi. Lefkoşa'da TDP 10, CTP 8, UBP 7, DP 1 belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, TDP yüzde 36.03, CTP yüzde 27.62, UBP yüzde 24.81, DP yüzde 4.01, Bağımsızlık Yolu yüzde 3.19, HP yüzde 2.27, YDP yüzde 2.08 oy oranı elde etti.

Bu sonuçlara göre, kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

“Mehmet Manavoğlu (TDP), Ezgi Bertiz (TDP), Mehmet Miralay (TDP), Özlem Ünsal (TDP), Ferdiye Sav (TDP), Buğra Gazioğlu (TDP), Tahir Hoca (TDP), Ceran Tunalı (TDP), Çelen Çağansoy (TDP), Bora Liman (TDP), Harika T. Kıral (CTP), Berkay Ramiz (CTP), Buket Asilsoy (CTP), Tolga Ahmet Raşit (CTP), Öykü Akcan (CTP), Hüseyin Önder Ecesoy (UBP), Ayşe Özdemirağ (CTP), Hazar Vahip (CTP), Zeki Topcu (CTP), Mehmet Kermeoğlu (UBP), Bengü Topaloğlu (UBP), Levent Çıraklı (UBP), Eliz Mağracı (UBP), İbrahim Mısırlıoğlu (UBP), Görkem Önem (UBP), Salih Çeliker (DP).”

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26/12/2022 11:09