Lefkoşa Türk Lisesi Okul Aile Birliği Görev Paylaşımını Yaptı

Lefkoşa Türk Lisesi’nde gerçekleşen Okul Aile Birliği Genel Kurulu’nun ardından belirlenen yeni yönetim kurulu, 24 Aralık Salı günü ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev paylaşımı yapılırken, okul için planlanan etkinlikler ve projeler de gündeme alındı.

Lefkoşa Türk Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu:

Mustafa Özdamar Başkan Ülkü Balıktutan Asbaşkan Ceylan F.Bürgül Sekreter Selim Gelen Veznedar Tamer Durak Denetmen Vahit Valinyan Üye Elif Kurt Üye Semra Şanverdi Üye Naciye Demir Üye Pervin Birinci Üye ZeynepDerya Rota Üye Bahar Püsküllü Üye Fahriye Özberenk Üye Ömer Piro Üye Yunus Acar Üye

Doğal Üyeler

Niyazi Türkseven ( Müdür)

Salih Ersoyoğlu (Öğretmen)

Cansu Arslan (Öğretmen)