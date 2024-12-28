Lefkoşa Türk Lisesi Okul Aile Birliği Görev Paylaşımını Yaptı

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28/12/2024

Lefkoşa Türk Lisesi Okul Aile Birliği Görev Paylaşımını Yaptı

Lefkoşa Türk Lisesi’nde gerçekleşen Okul Aile Birliği Genel Kurulu’nun ardından belirlenen yeni yönetim kurulu, 24 Aralık Salı günü ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev paylaşımı yapılırken, okul için planlanan etkinlikler ve projeler de gündeme alındı.

Lefkoşa Türk Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu:

 

  1. Mustafa Özdamar        Başkan        
  2. Ülkü Balıktutan             Asbaşkan     
  3. Ceylan F.Bürgül           Sekreter      
  4. Selim Gelen                 Veznedar     
  5. Tamer Durak                Denetmen    
  6. Vahit Valinyan              Üye             
  7. Elif Kurt                       Üye             
  8. Semra Şanverdi           Üye             
  9. Naciye Demir               Üye             
  10. Pervin Birinci                Üye             
  11. ZeynepDerya Rota       Üye             
  12. Bahar Püsküllü             Üye             
  13.  Fahriye Özberenk        Üye             
  14. Ömer Piro                    Üye             
  15. Yunus Acar                  Üye             

 

Doğal Üyeler

Niyazi Türkseven                         ( Müdür)                

Salih Ersoyoğlu                           (Öğretmen)            

Cansu Arslan                              (Öğretmen)            

 

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TAGS: haber, kıbrıs
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