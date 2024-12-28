Lefkoşa Türk Lisesi Okul Aile Birliği Görev Paylaşımını Yaptı
YAYIN TARİHİ:
28/12/2024
Lefkoşa Türk Lisesi’nde gerçekleşen Okul Aile Birliği Genel Kurulu’nun ardından belirlenen yeni yönetim kurulu, 24 Aralık Salı günü ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev paylaşımı yapılırken, okul için planlanan etkinlikler ve projeler de gündeme alındı.
Lefkoşa Türk Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu:
- Mustafa Özdamar Başkan
- Ülkü Balıktutan Asbaşkan
- Ceylan F.Bürgül Sekreter
- Selim Gelen Veznedar
- Tamer Durak Denetmen
- Vahit Valinyan Üye
- Elif Kurt Üye
- Semra Şanverdi Üye
- Naciye Demir Üye
- Pervin Birinci Üye
- ZeynepDerya Rota Üye
- Bahar Püsküllü Üye
- Fahriye Özberenk Üye
- Ömer Piro Üye
- Yunus Acar Üye
Doğal Üyeler
Niyazi Türkseven ( Müdür)
Salih Ersoyoğlu (Öğretmen)
Cansu Arslan (Öğretmen)
YAYIN TARİHİ: