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“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”na start verildi

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11/11/2018

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”na start verildi

21 km yarı maraton koşusu bu sabah başladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”nda 21 km yarı maraton koşusuna saat 07:00’da Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından start verildi.

Maraton çerçevesinde saat 09:30’da 10 km yarı maraton koşusu gerçekleştirilecek. 4 km’lik halk koşusuna ise saat 10:30’da start verilecek.

YDÜ ambulamslarının hazır bulunacağı maratonda olası acil durumlarda 0533 831 53 33 ve 0533 827 65 55 numaralı telefonlar aranabilir.

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TAGS: Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor
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