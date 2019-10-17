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Lefkoşa Turkcell'le Koşuyor Maratonu'na kayıtlar tam gaz sürüyor

Lefkoşa Maratonu 20 Ekim’de yapılıyor.

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17/10/2019
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Lefkoşa Turkcell'le Koşuyor Maratonu'nda kayıtlar devam ediyor. 

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Lefkoşa Turkcell'le Koşuyor Maratonu'na kayıtlar tam gaz sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 9. Lefkoşa Maratonu, 20 Ekim Pazar günü koşulacak.
“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” sloganıyla, geliri dezavantajlı çocuklar için kreş yapılabilmesi amacıyla kullanılacak bu yılki maraton, 10 ve 21 kilometre olarak koşulacak ve sonuçların daha sağlıklı değerlendirmesi adına ilk kez çipli sistem uygulanacak.

17/10/2019 15:27
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TAGS: Lefkoşa Türk Belediyesi, haber, kıbrıs, Lefkoşa Turkcell, Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu,
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