Lefkoşa Turkcell'le Koşuyor Maratonu'na kayıtlar tam gaz sürüyor
Lefkoşa Maratonu 20 Ekim’de yapılıyor.
17/10/2019
HK
Lefkoşa Turkcell'le Koşuyor Maratonu'nda kayıtlar devam ediyor.
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 9. Lefkoşa Maratonu, 20 Ekim Pazar günü koşulacak.
“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” sloganıyla, geliri dezavantajlı çocuklar için kreş yapılabilmesi amacıyla kullanılacak bu yılki maraton, 10 ve 21 kilometre olarak koşulacak ve sonuçların daha sağlıklı değerlendirmesi adına ilk kez çipli sistem uygulanacak.