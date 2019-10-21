Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nun Ödül Töreni Gerçekleştirildi

LTB’den yapılan açıklamaya göre, gecede, maratonda 10 kilometre ve 21 kilometre yarışlarında dereceye giren koşuculara kupaları ve ödülleri verildi.

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi sunduğu törende ayrıca maratona sponsor olan ve katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi.

Törene, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, LTB ve LTB Spor Kulübü As Başkanı Akın Aktunç ile bazı belediye meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Gecede bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, devletin en üst kademelerinin de maratona sahip çıktığı, maratonun KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştiğini söyledi. Maratonun yıllardır Turkcell isim sponsorluğunda düzenlendiğini, birçok derneğin bu yıl gönüllü katkıda bulunduğunu belirten Başkan Harmancı, çok sayıda kurum ve kuruluşun da yan sporsorlukları ile maratona katkı sağladığını söyledi.

LTB olarak bu yıl maddi zorluklar yaşayan EL Ele Kreşi’ni devraldıklarını kaydeden Başkan Harmancı, El Ele Kreşi’nin, günümüzde kreş fiyatlarının 800 ile 1500 TL arasında değiştiği bir dönemde ailelere 100 ile 200 TL arasında aylık kreş hizmeti ve olanağı sunmakta olduğunu belirtti.

Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kreşi devralmasaydık 40’a yakın çocuk bakıcısı olmaması nedeni ile ya sokakta yada komşuda büyümek zorunda kalacaktı. El Ele Kreşi’nin olduğu bina Sağlık Bakanlığı’na ait ve bakanlığın da orada poliklinik ihtiyacı var. LTB El Ele Kreşi için yaklaşık 9 bin kişi bir araya geldi ve bu sayede hep beraber çocuklarımıza inanılmaz güzel bir merkez kazandıracağız. Katılan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor maratonuna katılan her birey için 1 yıl içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 1 fidan dikilecek. Bu da 10 bin fidan demek. 4 yılda 40 bin fidan demek. Maratonumuz ile birlikte toplumumuzun 3 temel ihtiyacına da cevap buluyoruz. Sağlıklı yaşam, daha çok spor, çevremize ve doğamıza daha çok katkı ve en önemlisi de eğitime katkı. Herkese sonsuz teşekkürler.”

21/10/2019 14:35