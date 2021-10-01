Lefkoşa Uluslararası Havalimanı, Sanal ortamda ziyaret edilebilecek

Birleşmiş Milletler kontrolünde ara bölgede yer aldığı için 1974'ten beri faaliyette olmayan eski Lefkoşa Uluslararası Havalimanı dijital ortama aktardı.

Proje, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (UNFICYP) desteğiyle, Arkeoloji ve Kültür Araştırma Merkezi'nde (STARC) Bilim ve Teknoloji ve İklim ve Atmosfer Araştırma Merkezi'nden (CARE-C) araştırmacılar tarafından yürütüldü.

Adını havalimanının IATA kodundan alan NIC Projesi, sanal turlar için etkileşimli uygulamalar oluşturmak üzere geliştirilmiş disiplinler arası bir 3D modelleme ve görselleştirme sürecine odaklanıyor, çünkü havalimanı terminal binasına erişim, yıllarca süren terk ve bakım eksikliği nedeniyle günümüzde güvensiz kabul ediliyor.

Projenin ilk aşamasında, ana terminalin iç ve dış yapıları, tarama ile dijital olarak haritalandı.

Asfaltın, kesişen iki pistin ve bina çatılarının sayısallaştırılması için, 2 boyutlu görüntülerden 3 boyutlu modellerin oluşturulmasına izin veren özel bir fotogrametrik drone araştırması gerçekleştirildi.

Hava araştırması, geniş alanların havadan görüntü alımı için optimize edilmiş, sabit kanatlı İnsansız Hava Sistemi kullanılarak gerçekleştirildi.

Aynı zamanda ana terminal, kontrol kulesi, hangar ve havalimanı tesislerinde oturan üç uçağın erişilebilir tüm alanlarında panoramik görüntüleme çalışması yapıldı.

Bu materyaller, özel bir web sayfası aracılığıyla ücretsiz olarak erişilebilen sanal bir tur oluşturmak için kullanılacak.

Toplanan tüm veriler, terminalin erişilemeyen alanlarını uzaktan ziyaret etme konusunda kapsamlı bir deneyim yaratmak için Kıbrıs Enstitüsü Sanal Ortamlar Laboratuvarı tarafından işlenecek.

Ancak bu projenin amacı, adadaki her iki toplum için de ikonik bir bina olan havalimanı terminalinin ruhunu yeniden yakalamayı amaçladığından, binanın fiziksel yapısını basitçe yakalamaktan daha ileri gidiyor.

Bu amaçla, Kıbrıs Enstitüsü proje ekibi, ana amacı hikaye anlatımına dahil edilecek sesli/görüntülü materyalleri kaydetmek amacıyla, havaalanında çalışan kişileri [email protected] adresinden e-posta yoluyla iletişime geçmeye davet ediyor.

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01/10/2021 14:24