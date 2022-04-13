Lefkoşa, Uluslararası Şiir Buluşmasına Ev Sahipliği Yaptı

5. Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliği ve katkılarıyla Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB) organizasyonunda yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Bosna Hersek, Holanda, Türkiye ve Kıbrıs’tan şairler yer aldı.

Etkinlik kapsamında, Arabahmet Kültür Evi’nde ve Kumsal Park’ta şiir dinletisi gerçekleştirildi, Şiir Treni ile Bandabuliya önünden başlamak üzere belli duraklarda şiirler okundu. Arabahmet Kültür Evi’nde yer alan etkinlikte ayrıca Ersen Sururi ve Zeliş, Kumsal Park’taki etkinlikte ise Mustafa Tozakı ile Hasip Akgürgen tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Etkinlikte konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, uzun bir aradan sonra yeniden Arabahmet Kültür Evi’nde buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkent Lefkoşa’nın aynı zamanda kültür sanatın da başkenti olduğuna vurgu yapan Harmancı şunları kaydetti:

“Şiir ifade özgürlüğünün sanatsal açılımıdır. Özellikle düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin zor ve kısıtlayıcı bir dönemden geçilirken Lefkoşa’da tüm düşüncelerin rahat ve özgür bir şekilde ifade edilebilmesi için mücadele ediyoruz. Dünyamız her anlamda zor bir süreçten geçiyor. Şunu belirtmem gerekiyor ki, Ukrayna’ya düşen bombalar ve yaşananlara ilişkin gösterilen tepki, Suriye gibi ülkelerde de olduğu zaman gösterildiği takdirde dünya daha adil bir yer olacaktır.”

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Eş Başkanı Emel Kaya ise yaptığı konuşmada, dünyada ve ülkede zor bir dönemden geçildiğini belirterek, ekonomik krizler, savaşlar ve ötekileştirmeler arasında kültür ile sanatın ikincil bir alana itilmesine karşın, kimi insanlar ve kurumların, insanın var oluşunu anlamlandıran sanatın yayıldığı alanın genişlemesi için çaba harcamaya devam ettiklerini söyledi.

32 yıldır toplumlar arası her türlü çatışma ve ötekileştirmenin karşısında barış ve uzlaşı için mücadele eden KSYB’nin, çeşitli iki toplumlu ve çok uluslu etkinliklerle kültür ve sanatın birleştiriciliğinden gücünü almakta olduğunu ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lefkoşa Şiir Günleri’nin yeniden başlatılmasına yardımcı ve destek olan LTB Başkanı Mehmet Harmancı nezdinde, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bu meşakkatli yolu bizimle birlikte yürüdüğü ve yükselen vandallıkların karşısında sanatı desteklediği için çok teşekkür ederim.”

Etkinlikte, Mili Dukiç (Bosna Hersek), Mischa Andreissen (Hollanda), Gülce Başer ve Zeynep Köylü (Türkiye) ile Fatoş Avcısoyu Ruso, Neşe Yaşın, Jenan Selçuk, Halil Karapaşaoğlu, Hüseyin Bahca, Nafia Akdeniz, Emel Kaya, Stefanos Stefanides, Aliye Ummanel, Alev Adil, Fatih Yalıner, Ruhsan İskifoğlu, Burçak Midilli, Fatma Akilhoca, Maria Siakalli, M. Kansu, Kiriakos Stilianu, Marios Georgiou, Andreas Hrisanthu, Tamer Öncül, Ümit İnatçı, Zeki Ali ve Faize Özdemirciler (Kıbrıs) şiirler okudu.

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13/04/2022 10:43