Lefkoşa Vakıf Anaokulu Atatürk'ün 81.Yıldönümünü muhteşem bir törenle andı

Lefkoşa Vakıf Anaokulu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. yıldönümü anısına tören düzenledi.

Vakıf Anaokulu Çağdaş Türkiye’nin kurucusu Yüce Türk Ulusunun Atası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81. yıldönümünde O’na yaraşır bir şekilde saygı sevgi ve minnetle andı

.Anma töreni 10 Kasım Pazar günü tüm öğrenci,öğretmen,idareci,öğretmen yardımcısı ve hizmetlilerin katılımıyla gerçekleştirdi.Ayrıca anma törenine velilerin de yoğun bir ilgi gösterdi.

Törende minik öğrenciler öğretmenleri nezaretinde hazırladıkları şarkı ve şiirlerle Atalarını anarken okul müdürü Yılbay Emel de günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.Okul Müdürü Emel konuşmasında Atatürk’ün Yüce türk Ulusu için yaptıklarına vurgu yaparak ayrıca velilere de şöyle seslendi:”

Saygıdeğer veliler sizler de yarının büyükleri olacak olan çocuklarınıza Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü iyice anlatın.Ancak tabulaştırarak putlaştırarak değil.Onun bu ulus için neler yaptığını,onun ilke ve devrimlerinin,kurmuş olduğu laik ve çağdaş Cumhuriyetin,demokrasinin ne kadar önemli olduğunu anlatın,anlatın ki Yüce Türk Ulusu çağdaş ve medeni milletler içerisindeki yerini almaya devam etsin.Geriye doğru giderek karanlıklara gömülmeyelim,aydınlık yarınlara ulaşmak için hep daha ileriye gidelim.” ifadelirini kullandı.

14/11/2019 10:42