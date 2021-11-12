Lefkoşa ve Beyarmudu’nda büyük operasyon, 4 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Beyarmudu’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi tutuklandı satışa hazır uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Waat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen opersyon sonucu; T.B.N.D.(E-26) ve A.D.M.(K-26)’nin tasarufflarında satışa hazır vaziyette yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 12.020 Türk Lirası, 660 Dolar ve 70 Euro nakit para ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu.

Saat 21:00 sıralarında ise Beyarmudu’nda, gerçekştirilen operasyon sonucu; C.P.(E-19) ve E.G.(E-19)’nin tasarruflarında yaklaşık 390 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

4 zanlı tutuklanırken soruşturma devam ediyor

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12/11/2021 12:17