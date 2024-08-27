Lefkoşa ve Cihangir’de ani ölüm

Lefkoşa’da sabah saatlerinde 60 yaşındaki Eralp Yenice ve Cihangir’de ise dün akşam saatlerinde 43 yaşındaki Vasfiye Keya aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, sabah saat 02.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Eralp Yenice’nin ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle tespit edileceği kaydedildi.

Vasfiye Keya’nın ise Cihangir’indeki evinde akşam saat 19.00 sıralarında rahatsızlanmasının ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekibi tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilen açıklamada, ölüm sebebinin otopsiyle tespit edileceği ifade edildi.

Ölümlere ilişkin polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.