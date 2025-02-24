Lefkoşa ve Demirhan'da Market Hırsızlığı

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24/02/2025

Lefkoşa ve Demirhan'da Market Hırsızlığı

 Lefkoşa ve Demirhan’da faaliyet gösteren iki  marketten alkollü içki çalan üç kişi tutuklandı. Zanlıların evinde yapılan aramada, çok sayıda alkollü içki de tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, 20-21 Şubat tarihleri arasında marketlerde müşteri olarak bulunan kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından, satışa sunulan toplam 79,187.39 TL değerindeki 7 şişe alkollü içki çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ö.(E-43), E.D.(E-19) ve Y.A.(E-18) tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahısların Girne’deki evinde yapılan aramada ise, hırsızlık olduklarından şüphelenilen  51 şişe alkollü içki, 49 paket çikolata ve muhtelif kişisel bakım ürünü tespit edildi.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

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TAGS: haber, kıbrıs
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