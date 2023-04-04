Lefkoşa ve Gazimağusa elemeleri tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlediği Şampiyon Melekler Küçükler Atletizm Lefkoşa ve Mağusa A-B Eleme Yarışları tamamlandı. İki gün süren yarışlar Atatürk Stadı’nda yapıldı. Lefkoşa bölgesi kızlarda Levent Primary İlkokulu, erkeklerde ise Yakın Doğu İlkokulu takım sıralamasında ilk basamakta yer aldı. Gazimağusa A bölgesi kızlarda Şht. İlker Karter İlkokulu, erkeklerde Yeniboğaziçi İlkokulu’nun birinci olduğu elemelerde, Gazimağusa B bölgesi kızlar ve erkeklerde Şht. Osman Ahmet İlkokulu çifte birincilik yaşadı.

İlkokul atletizm yarışlarında 6-7 Nisan tarihlerinde de Girne ve Güzelyurt bölgelerinin eleme yarışmaları Atatürk Stadı’nda yapılacak.

Lefkoşa ve Gazimağusa A-B bölgelerinde oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Lefkoşa Bölgesi

Küçük Kız Takım Sıralaması

1. Levent Primary İlkokulu 295 Puan

2. Yakın Doğu İlkokulu 273 Puan

4. Gönyeli İlkokulu 254 Puan

3. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 251 Puan

5. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 217 Puan

6. Şht. Yalçın İlkokulu 182 Puan

7. Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 174 Puan

8. Haspolat İlkokulu 139 Puan

9. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 62 Puan

10. Alayköy İlkokulu 50 Puan

11. TED İlkokulu 39 Puan

Küçük Erkek Takım Sıralaması

1. Yakın Doğu İlkokulu 250 Puan

2. Levent Primary İlkokulu 250 Puan

3. Şht. Tuncer İlkokulu 210 Puan

4. 9 Eylül İlkokulu 197 Puan

5. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 196 Puan

6. Gönyeli İlkokulu 171 Puan

7. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 140 Puan

8. Haspolat İlkokulu 132 Puan

9. Alayköy İlkokulu 123 Puan

10. Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 118 Puan

11. Şht. Yalçın İlkokulu 108 Puan

12. Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 78 Puan

13. TED İlkokulu 66 Puan

14. Şht. Mehmet Eray İlkokulu 30 Puan

Gazimağusa A Bölgesi

Küçük Kız Takım Sıralaması

1. Şht. İlker Karter İlkokulu 220 Puan

2. Mormenekşe İlkokulu 180 Puan

4. Mustafa Kemal İlkokulu 147 Puan

3. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 143 Puan

5. Yeniboğaziçi İlkokulu 140 Puan

6. Mehmetçik İlkokulu 77 Puan

Küçük Erkek Takım Sıralaması

1. Yeniboğaziçi İlkokulu 206 Puan

2. Mormenekşe İlkokulu 182 Puan

3. Şht. İlker Karter İlkokulu 180 Puan

4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 170 Puan

5. Mustafa Kemal İlkokulu 112 Puan

Gazimağusa B Bölgesi

Küçük Kızlar Takım Sıralaması

1. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 197 Puan

2. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 195 Puan

4. Alasya İlkokulu 165 Puan

3. Polatpaşa İlkokulu 155 Puan

5. Neo Kids Mektebim İlkokulu 151 Puan

6. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 99 Puan

Küçük Erkekler Takım Sıralaması

1. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 200 Puan

2. Alasya İlkokulu 198 Puan

3. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 175 Puan

4. Polatpaşa İlkokulu 171 Puan

5. Neo Kids Mektebim İlkokulu 118 Puan

6. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 102 Puan

7. Beyarmudu İlkokulu 71 Puan

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04/04/2023 19:53