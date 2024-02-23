Lefkoşa ve Gazimağusa’da hırsızlık

Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen hırsızlık olaylarında iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Gazimağusa’da vefat eden annesinin banka hesabından, tereke kurulmadan ve diğer varislerinin bilgisi olmadan kendine ait hesaba internet üzerinden 100 bin TL aktaran A.N.U. (K-25) tutuklandı.

Olayın 5 Mart 2023’te meydana geldiği belirtildi.

-Lefkoşa’da binadan pencere, klima, jeneratör çalındı

1-20 Şubat tarihleri arasında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki bir binadan 208 çift sürmeli alüminyum pencere, 37 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ile bir jeneratörün çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.K.(E-38) tutuklandı.