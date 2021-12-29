Lefkoşa ve Gazimağusa'da hırsızlık!

Lefkoşa’da A.Y.(K-18), Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde yerde bulduğu kredi kartının bilgilerini M.K.’ye (E-18) verdiği ve M.K’nin de internet ortamında oynadığı oyuna, bahse konu kredi kartından bin 34.98 TL parayı oyun kredisi olarak kullandığı tespit edildi. Söz konusu şahıslar dün tespit edilerek tutuklandı.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi içerisinde müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından düşürülen 1500 TL’lik nakit parayı bulup, aldığı tespit edilen H.S.(K-70) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diğer Polisiye haberler:

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu C.S.D’nin (E-27) ikametgahında yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde toplam 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu.

ZEYTİN AĞAÇLARININ KESİLMESİYLE İLGİLİ TUTUKLAMA

Kumyalı’da önceki gün Taş Ocakları mevkiinde zeytin ağaçlarının kesilip, çalınması olayıyla bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.(E-40) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



29/12/2021 16:38