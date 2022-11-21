Lefkoşa ve Gazimağusa'da hırsızlık: 2 tutuklu

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21/11/2022

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Lefkoşa ve Gazimağusa'da hırsızlık: 2 tutuklu

 Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da 12 Kasım’da Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde duran seyyar satış aracın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen V.S.(E-39) dün tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde düşürülen ve içerisinde 3 bin 700 TL nakit para, sürüş ehliyeti, banka kartı ve kredi kartının bulunduğu cüzdanın O.T.(E-48) tarafından bulunarak el konulduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

21/11/2022 14:35
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TAGS: lefkoşa, hırsızlık, mağusa, tutuklu
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