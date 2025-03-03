Lefkoşa ve Gazimağusa’da İki Kişi Hayatını Kaybetti

59 yaşındaki Yılmaz Domrul hayatını kaybetti

Lefkoşa’da sakin 59 yaşındaki Yılmaz Domrul dün Gaziköy’de misafir olarak bulunduğu evde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.00 sıralarında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Domrul’un cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

70 yaşındaki Fevzi Şahin yaşamını yitirdi

Öte yandan, Gazimağusa’da sakin Fevzi Şahin (E-70), dün saat 14.30 sıralarında kaldığı evin giriş kapısı önünde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Şahin’in cansız bedeni üzerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.