Lefkoşa ve Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu

Polis, Lefkoşa ve Gazimağusa’daki operasyonlarda uyuşturucu nedeniyle yaşları 20 ile 43 arasında değişen 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Göçmenköy’de, dün akşamüzeri Şehit Özkan Mustafa Sokakta devriye yapan polis ekibi şüpheli gördüğü E.M.H.A.D’nin (E-20) üzerinde ve sırt çantasında yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan dün öğleden sonra Gazimağusa’da E.Ü.’nün (E-43) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 14 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Evde bulunan F.Ü.’nün (K-40) kağıtta sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi oturma odasının penceresinden attığı da tespit edildi. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Alsancak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak tutuklanan D.A.(E-26)’nın Boğazköy’de bir iş yerinin önünde park halinde bulunan aracında da dün arama yapıldı.

Araçta, üzerinde kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir metal öğütücü bulundu.

Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

10/03/2020 13:06