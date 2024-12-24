Lefkoşa ve Gazimağusa'da "Yeni Yıl Konseri”

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24/12/2024

Lefkoşa ve Gazimağusa'da "Yeni Yıl Konseri”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) yarın ve perşembe günü aryalar, düetler, tangolar, çocuk/gençlik korosu şarkıları ve dansların icra edileceği “Yeni Yıl Konseri” veriyor.

KKTCDOB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sonare/Ada Işığı çocuk ve gençlik korolarıyla Tango Siempre iş birlikleriyle düzenlenen etkinlik saat 19.00'da Gazimağusa - Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, perşembe günü ise 19.00'da Lefkoşa - Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. 

Soprano Sermin Dikmen Töre, Bariton Tuğrul Enver Töre, Koro Şefi Erkan Dağlı, Piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan, Piyanist Uliana Öztemur, Piyanist Asya Özkamalı, Sonare - Ada Işığı Çocuk ve Gençlik Koroları, Dansçılar Meryem Kuraner ile Ahmet Alasya'nın yer alacağı konsere Telsim iletişim desteği sağladı.

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TAGS: Lefkoşa, Gazimağusa, Yeni Yıl Konseri
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