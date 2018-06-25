Lefkoşa ve Girne Acil Serviste Yeni Dönem

Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde yarından, Girne Akçiçek Hastanesi’nde de Pazartesiden itibaren triaj uygulaması (aciliyete göre muayene) başlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından bir süredir KKTC genelinde acil servislerin iyileştirilmesine yönelik Triaj uygulamasının başlaması için alt yapı ve eğitimi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış, geçtiğimiz hafta ise Türkiye’den gelen hekim ve eğitmenler tarafından acilde çalışan sağlık personeline Triaj sistemi ile ilgili eğitimler verilmiştir.

Triaj uygulaması acile gelen hastaların aciliyetlerine göre muayene olmak için Triaj ekibi tarafından önceden sıralamaya tabi tutulması anlamına gelmektedir.

Triaj, acil servislere başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili şikâyetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak doktor veya bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan öncelik belirleme işlemini ifade eder.

Unutmayalım ki, acil servisler acil vakalar içindir. Acil olmayan vakaların acil servislere yığılması demek, gerçek acil vakalara müdahalenin gecikmesi ve hayat kaybına neden olabilecek kadar ciddi bir durum teşkil etmektedir.

Buna göre 26 Haziran Salı gününden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde triaj uygulaması başlayacaktır.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde 2 Temmuz Pazartesi, Cengiz Topel Hastanesi’nde ise en kısa sürede Triaj uygulaması hayata geçecektir.

Hastalarımızdan ricamız, acil servislerdeki sağlık personeline konuyla ilgili anlayış göstermeleri ve yardımcı olmalarıdır.