Lefkoşa ve Girne’de Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek

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22/09/2021

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Lefkoşa ve Girne’de Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek

efkoşa ve Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yarın 9.00-17.00 saatleri arasında Tatlısu eski gölet bölgesi, seralar bölgesi, yalı mahallesinde; 8.00-15.00 saatleri arasında da Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’nda elektrik kesik olacak.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği kaydedildi.

22/09/2021 14:57
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TAGS: Lefkoşa, Girne, Elektrik
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