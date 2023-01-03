Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi

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03/01/2023

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Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa ve Girne bölgesinde elektrik enerjisi kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında, Balıkesir köyünün güney ve doğu kısımlarına (Balıkesir Alpet bölgesi ve Balıkesir futbol sahası ve civarına) elektrik verilemeyecek.

Girne bölgesinde ise 09.30 ile yaklaşık 14.30 saatleri arasında; Karaağaç köyünün elektirik enerjisi kesik olacak.

03/01/2023 16:33
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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