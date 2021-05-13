Lefkoşa ve Girne’de uyuşturucu, 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna, 30.04.2021 tarihinde saat 13.50 raddelerinde Girne’de PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Lefkoşa’da sakin K. A. M. tasarrufunda 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Gültuna, zanlının vermiş olduğu ifade neticesinde mesele ile bağlantılı olan Lefkoşa’da sakin B. G. ve Lefkoşa’da sakin F. T.’ın tutuklandığını ve ortak kaldıkları ikametgâhta 216 gram kokain türü uyuşturucu, bir adet hassas terazi, uyuşturucu elemekte kullanılan süzgeç, 5 kutu kafein içerikli uyuşturucu çoğaltmakta kullanılan hap bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı G.’den yapılan sorguda ise zanlı M.’ya vermiş olduğu uyuşturucu maddeyi zanlı H. B.’dan aldığını beyan etmesi üzerine B.’nda tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı H. B.’nın 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Diğer zanlılar ise 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.

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13/05/2021 11:18