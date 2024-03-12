Lefkoşa ve Girne'de uyuşturucu 4 kişi tutuklandı

-Lefkoşa’da uyuşturucu…Bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından dün saat 18.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapmak isteyen N.T.’nin (E-36) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain ve yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Girne’de uyuşturucudan üç kişi tutuklandı

Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde, dün saat 17.00 sıralarında Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, yol kenarında park halindeki araçta şüpheli görülen İ.K.(E-37), C.C.(E-46) ve İ.Ö.’nün (E-36) üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, tütüne sarılı yaklaşık 50 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Polis uyuşturucu olduğuna inanılan maddelere emare olarak el koyarken, bahse konu şahıslar tutuklandı.