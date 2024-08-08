Lefkoşa ve Girne’de uyuşturucudan dört kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da, Şht. Muharrem Aydın Sokak üzerinde dün devriye gezen Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli halde görülen S.S.’nin (E-21) üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan R.T.(E-23) ve S.H.(E-24) tutuklandı.

Öte yandan, Girne’de Mevlana Sokak üzerinde dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüpheli halde görülen M.B.’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeniviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahısı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.