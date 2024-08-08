Lefkoşa ve Girne’de uyuşturucudan dört kişi tutuklandı

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08/08/2024

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Lefkoşa ve Girne’de uyuşturucudan dört kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Girne’de uyuşturucudan dört kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da, Şht. Muharrem Aydın Sokak üzerinde dün devriye gezen Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli halde görülen S.S.’nin (E-21) üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan R.T.(E-23) ve S.H.(E-24) tutuklandı.

Öte yandan, Girne’de Mevlana Sokak üzerinde dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüpheli halde görülen M.B.’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeniviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahısı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

08/08/2024 13:44
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TAGS: Lefkoşa, Girne, uyuşturucu
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