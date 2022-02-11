Lefkoşa ve Gönyeli'de ani ölüm!

Lefkoşa’da 10.02.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Elif GEÇMİŞ(K-71) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan bugün saat 00:15 sıralarında, Gönyeli’de sakin Seval YIRTICI(K-81) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.. Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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11/02/2022 14:56