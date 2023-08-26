Lefkoşa ve Gönyeli'de hırsızlık

Lefkoşa ve Gönyeli’de meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı.

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir garajda çalışan E.B.’nin (E-34), iş yeri içerisinde araba parçası satış bölümünde satışa sunulan bir adet su termostatını çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ayrıca, Gönyeli’de, Belediye Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın otopark alanı içerisinde park halinde bulunan bir araç üzerinde monteli akü, başka bir araç içerisinden ise bir adet hard disk ile 15 TL nakit para çalındı. Meseleler ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak tespit edilen D.I.A. (E-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.