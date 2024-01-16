Lefkoşa ve Gönyeli’de hırsızlık!

Lefkoşa ve Gönyeli’de temizliğe gittiği evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 36 yaşındaki M.S. (K) tutuklandı.

M.S’nin 17 Kasım 2023-5 Ocak tarihleri arasında temizlik yapmak için gittiği Lefkoşa ve Gönyeli’de bulunan iki ayrı ikametgahtan muhtelif ziynet eşyası, 100 ABD doları, 5 Stg ile 400 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.