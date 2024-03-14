Lefkoşa ve Gönyeli'deki iki kazada bir yaya bir de motosikletli yaralandı

Lefkoşa ve Gönyeli'de bu gece meydana gelen iki trafik kazasında bir yaya ve bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, saat 21.45'te Lefkoşa’da Bolu Soka'ta Kadir Kaan Yılmaz (E-22) yönetimindeki KC 820 plakalı araçla kuzeyden güneye seyrettiği sırada Emirgan Süpermarket önlerine geldiğinde dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu o esnada yolda yaya olarak bulunan Abdurrahman Sukarı'ya (E-21) çarptı .

Kazada yaralanan yayanın tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde halen sürüyor.

- Motosikletli yaralandı

Yine bu gece saat 22.00 sıralarında Gönyeli'de Belediye Bulvarı'nda Ezgi Şaşkara Sayar (K-33) yönetimindeki RS 662 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Espressolab isimli iş yeri önlerinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin durması sonucu durmak zorunda kalan Derviş Aplak (E-57) yönetimindeki SZ 337 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan Alpak da Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.