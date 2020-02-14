Lefkoşa ve Güzelyurt'ta elektrik kesintisi!

Lefkoşa ve Güzelyurt bölgesinde bazı yerlere, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Gürpınar, Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güney kısmının elektrik enerjisi 3 saat kesik olacak.

14/02/2020 16:49