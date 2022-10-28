Lefkoşa ve Güzelyurt'ta uyuşturucu operasyonu:3 tutuklu

Lefkoşa, Gönyeli ve Güzelyurt'ta yapılan uyuşturucu operasyonu'nda 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

27.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan trafik ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen H.E.(K- 22)’nin tasarrufunda, yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adetucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

27.10.2022 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gönyeli’de, Ulus Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu B.Ç.(E-22)’nin tasarrufunda, yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

27.10.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi üzerinde, M.O.(E-59), tasarrufunda bulundurduğu ve içeriğinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet hapı K.Ö.(E-73)’ye verdiği esnada polis tarafından suçüstü tespit edilmiştir. Her iki şahıs tutuklanmış olup, yürütülen soruşturma kapsamında M.O’nun ikametgahında yapılan aramada aynı tür haplardan

92 adet daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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28/10/2022 11:33