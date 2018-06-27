Lefkoşa ve Güzelyurt’ta Uyuşturucuya 4 Tutuklama

Lefkoşa’da dün akşam M.R.B’nin.(E-22) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunurken, aramanın yapıldığı sırada misafir olarak gelen O.J.S.A’nın.(E-24) polisleri görmesi üzerine tasarrufuna bulunan yaklaşık 5 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ikametgahın balkonundan aşağıya attığı tespit edildi.



O.J.S.A’nın olay mahalline geldiği araçta beklemekte olan M.A’nın.(K-21) tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.



Yürütülen ileri soruşturmada O.J.S.A. ve M.A’nın kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.Olayla ilgili şahıslar tutuklandı.



Güzelyurt’ta ise polisin üzerine doğru yürüdüğünü fark eden H.H’nin.(E-36), tasarrufunda bulunan yaklaşık 100 mlgr ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi. H.H. tutuklandı.