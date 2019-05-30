Lefkoşa ve İskele bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak

Kesinti Lefkoşa’da 6 saat, İskelede ise 8 saat uygulanacak.

Lefkoşa’da bugün eski BRTK binasının bulunduğu bölgede yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 10.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Lefkoşa eski BRTK binasın bulunduğu bölgede; Tomruk, Çiğdem, Yasemin ve Yonca Sokaklarının elektrik enerjisi kesik olacak.

İskele bölgesinde de 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden; Topçuköy, Ardahan Ağıllar ve Ardahan köyünün kuzey bölümü etkilenecek.

(BRT/KIBTEK)