Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi…

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19/09/2024

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Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi…

 Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanında dün akşam eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. İki ilçede 2 bin 734 sürücü kontrol edilirken, 706’sı rapor edildi, 107 araç trafikten men edildi.

Ayrıca kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 34 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.00-24.00 saatleri arasında Lefkoşa’daki denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak ve muşka bulundurup taşıdığı tespit edilen M.A.(E-23) tutuklandı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-1784 sürücü kontrol edildi, 527’si rapor edildi

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise toplam 1784 araç sürücüsü kontrol edildi. 130’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 92’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 50’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 527 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 69 araç ise trafikten men edilmiştir.

-İskele’deki denetimler

İskele’deki denetimlerde de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. 226 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, bir restoranın önünde makul mazereti olmaksızın bağırarak, çevreye rahatsızlık veren T.M.R.(E-44) suçüstü tutuklandı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 22 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-950 sürücü kontrol edildi, 179’u rapor edildi

Trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 950 araç sürücüsü kontrol edildi. 69’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 179 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 38 araç ise trafikten men edildi.

19/09/2024 13:57
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TAGS: Lefkoşa, İskele, asayiş, trafik denetimi,
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HK KIBRIS

Genç İş İnsanları Derneği: Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil

HK KIBRIS

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, asgari ücretin yüzde 19.19 artırılmasının, çalışanlar için bir kazanım gibi görünse de, birçok olumsuz sonuç doğurabileceği uyarısında bulunarak, "Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil; devletin de özellikle gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması gerekmektedir" dedi. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret artışının işsizliği tetikleyebileceği, ekonominin güneye kaymasını hızlandıracağı öngörüsünde bulunularak, müşteri kaybına uğrayan iş yerlerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı ve devletin topladığı vergilerin düşeceği savunuldu. Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolunun asgari ücret artışı olmadığı belirtilen açıklamada, devletin gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması; mali disipline önem vermesi ve toplanan vergileri amacına uygun şekilde kullanması gerektiği vurgulandı. Asgari ücretin belirgin şekilde artırılmasının, işverenlerin maliyetlerini yükselttiği kaydedilen açıklamada, “GSMH’nin yüzde 48’sını oluşturan emek yoğun , turizm ve eğitim sektörlerinin, döviz bazında asgari ücretin bu denli artmasıyla birlikte, mukayeseli avantajı ortadan kaldıracaktır. Buradaki kayıplardan direkt olarak ülke ekonomisinin hızla daralmasına sebep olacaktır. Bu durum, işletmelerin daha az işçi istihdam etmesine ya da bazı işletmelerin tamamen kapanmasına yol açabilecektir. Sonuç olarak, asgari ücretteki bu artış, kısa vadede çalışanların maaşlarını artırsa da, orta vadede işsizlik oranının artmasına neden olabilecektir. Ekonomimizin dar yapısını düşündüğümüzde, bu risk daha da büyüktür” dedi. Son yıllarda yaşanan fiyat farklılıkları nedeniyle, vatandaşların alışverişlerini Güney Kıbrıs’ta yapma eğiliminin "ciddi şekilde" arttığı kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretin bu kadar yüksek bir oranda artırılması, Kuzey’deki maliyetlerin daha da yükselmesine ve Güney Kıbrıs ile olan fiyat farkının daha da artmasına yol açacaktır. Bu durum, halkın alışverişini Güney’den yapmaya artarak devam etmesine, Kuzey’deki işletmelerin müşteri kaybına uğramasına ve hatta kapanmasına neden olabilecektir. Bununla birlikte devletin topladığı vergiler dramatik olarak düşecektir” ifadeleri yer aldı. İşverenlerin ve çalışanların ortak bir çözüm için elini taşın altına koyması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretteki artış daha makul bir seviyede tutulmalı ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurulmalıdır" denildi. Açıklamada, hükümete de seslenilerek, "Alınan vergilerin bütçe açığını kapattığı, verimlilik ve ekonomik faydadan uzak kullanıldığı sürece, tüm bu yükü özel sektördeki tüm çalışan ve işverenlere yüklediğinin bilincinde olmalıdır. Piyasa maliyetlerini düşürecek adımlar atılması, sadece işverenlerin değil, aynı zamanda tüm halkın faydasına olacaktır” ifadelerine yer verildi.
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