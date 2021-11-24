Lefkoşa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında 23-24.11.2021 tarihleri, 21:00 - 01:00 saatleri arasında, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, pansiyonlar, restoran, kafe- bar, meyhaneler, marketler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 540 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 153 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 10 araç ise trafikten men edildi

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları ve kumarhaneler kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; toplam 320 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç ise trafikten men edildi.

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24/11/2021 14:21