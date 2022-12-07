Lefkoşa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi

Lefkoşa ve İskele bölgelerinde yapılan polis denetimlerinde 227 sürücü rapor edilirken kumarhaneye girmesi yasak 32 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa ve İskele polis müdürlüklerinin sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik denetimlerinde kontrol edilen 450 araç sürücüsünden 151’i aleyhinde işlem yapıldı, 7 araç da trafikten men edildi.

Lefkoşa bölgesinde gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanedeki denetimelerde ise 31 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

İskele’de de halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 1 kişi aleyhinde ise yasal işlem başlatıldı.

İskele bölgesinde trafikte kontrol edilen 385 araç sürücüsünden 76’sı çeşitli suçlardan rapor edildi.

Ayrıca Girne’de kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde 6 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

-Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufunda iki tutuklu

Öte yandan kanunsuz patlayıcı madde bulundurduğu ve taşıdığı tespit edilen iki kişi Güzelyurt’ta tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 5 Aralık’ta saat 20.00 sıralarında Güzelyurt’ta Baraj bölgesinde polis tarafından H.S.’nin (E-22) aracında yapılan aramada, muhtelif markalarda toplam 6 av tüfeği fişeği ve 1 kutu hava tüfeği saçması bulundu. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan T.D.(E-22) kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf suçundan tutuklandı.

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07/12/2022 16:15