Lefkoşa ve İskele’de Asayiş ve Trafik Denetimi

Polis dün gece Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Polis bültenine göre, Lefkoşa’da gerçekleşen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu park ve benzeri yerlerde denetimler yaptı. Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Haspolat Bölgesinde gerçekleşen denetimlerde ise KKTC’de izinsiz ikamet eden 10 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 750 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 145 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

İskele’de gerçekleşen denetimler sonucu kontrol edilen kumarhane ve bahis evlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 405 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 40 araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı.