Lefkoşa ve İskele'de eş zamanlı denetimler...

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında eş zamanlı gerçekleştirilen, 2750 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde 602 sürücü ceza aldı; 39 araç ise trafikten men edildi. Ceza alan sürücülerin 202'si süratten yazıldı.

Eş zamanlı asayiş denetimlerinde ise 7 kişi tutuklandı 21 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 17-18 Ocak 20.00 - 02.00 saatleri arasında, Lefkoşa'da gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı. Kumarhane denetimlerinde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

1675 kişinin kontrol edildiği trafik denetimleri sonucunda ise 387 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor; 13 araç ise trafikten men edildi. Yazılan sürücülerin 74’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 87’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u trafik ışıklarına uymamaktan ceza aldı.

İskele’deki denetimlerde ise, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; ava kapalı bir günde 3 av tüfeği ile birlikte ülkeye ithali yasak GKRY menşeili toplam 1034 av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kumarhane denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-İskele'deki trafik denetimleri

İskele'de 1075 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde ise 215 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından ceza aldı, 26 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin 128’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmaktan yazıldı.