Lefkoşa ve Mağusa'da elektrik kesintisi!

Mağusa’da bazı bölgelere, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, bugün 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 9.00-15.00 saatleri arasında, Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Aygün ve Kuzucuk bölgelerinde elektrik kesik olacak.

Lefkoşa’da bazı bölgelere bugün 3 saat elektrik verilemeyecek

Lefkoşa’da bazı bölgelere, Yılmazköy Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 11.00-14.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler, Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi ile Yenikent Vedat Benzinci’de elektrik kesik olacak.

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19/12/2022 08:33