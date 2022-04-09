Lefkoşa ve Mağusa’da uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa ve Mağusa’da yapılan iki ayrı operasyon sonucu “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre; 08.04.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu S.E.Ç.(E-24)’nin üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı

Yine aynı gün Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; M.M.(E-48), İ.K.(E-56) ve B.K.(E-47)’nin tasarruflarında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 10 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı. Her iki meselede de bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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09/04/2022 10:07