Lefkoşa ve Malatya'daki iki ani ölüm vakasına otopsi yapıldı

Lefkoşa ve Malatya’da meydana gelen iki ani ölüm vakasında, hayatını kaybeden kişilerin ölüm nedenleri otopsi sonuçlarıyla belirlendi.

Polis basın bültenine göre Lefkoşa’da 9 Şubat'ta ikamet ettiği evde ölü bulunan 79 yaşındaki Ayten Duygulu’nun otopsisinde, ölüm sebebinin "kalp hastalığı, akciğer ve solunum yetmezliği" olduğu tespit edildi.

Malatya’da 7 Şubat’ta evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 89 yaşındaki Brian James Anthony Nevarde’nin otopsi sonucunda ise ölüm nedeninin "kalp hastalığı, akciğer hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği" olduğu belirlendi.

Her iki olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.