Lefkoşa ve Yeşilırmak'ta ani ölüm

Lefkoşa ve Yeşilırmak'ta dün iki ani ölüm yaşandı.

Saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde, yatılı tedavi görmekte olan Ülkü KIZILOLUK(K-58) aniden rahatsızlanarak ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

Yeşilırmak'ta ise Nedim GÜLER (E-59), çalışmakta olduğu tarla içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

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02/11/2022 14:08