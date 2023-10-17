Lefkoşa YEE’de Türkçe kursları için kayıtlar devam ediyor

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17/10/2023

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Lefkoşa YEE’de Türkçe kursları için kayıtlar devam ediyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkçe kursları için kayıtlar devam ediyor.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, kurs için 23 Ekim Pazartesi gününe kadar başvuru kabul edilecek.

Türkçe öğrenmek ve Türkçe seviyesini ilerletmek isteyen herkesin kurslara başvurabileceği belirtilerek, Türkçe kursları ile ilgili detaylı bilgiye ise enstitünün sosyal medya hesapları veya 227 31 37 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

17/10/2023 12:26
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TAGS: haber, kıbrıs
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